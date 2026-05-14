¿Cómo Son las Monedas Conmemorativas de Guadalajara por el Mundial 2026 y Dónde Conseguirlas?

Guadalajara formará parte de la colección de monedas conmemorativas por el Mundial 2026 con diseños que resaltan elementos emblemáticos de Jalisco, como La Minerva y la figura del jimador. Las piezas serán emitidas en versiones bimetálicas, de plata y de oro.

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¿Cuáles son las características de las monedas conmemorativas por el Mundial 2026?

La moneda bimetálica de 20 pesos, alusiva a Guadalajara, muestra a La Minerva junto a un futbolista alcanzando un balón. Esta pieza tendrá forma decagonal y canto estriado discontinuo.

Además de la moneda bimetálica de 20 pesos, la colección contempla monedas de plata y de oro con diseños relacionados con la identidad jalisciense.

La moneda de plata de 10 pesos presenta a un jimador trabajando en un sembradío de maguey, actividad ligada a la producción de tequila. Esta pieza será circular, con un diámetro de 40 milímetros y canto estriado.

Por su parte, la moneda de oro de 25 pesos también incorpora la imagen del jimador. Tendrá forma circular, diámetro de 23 milímetros y canto estriado.

En las tres monedas aparecerá la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026”, además de distintos elementos de seguridad.

¿Dónde conseguir las monedas conmemorativas por el Mundial 2026?

De acuerdo con el Banco de México, las monedas conmemorativas bimetálicas de 20 pesos estarán disponibles en sucursales bancarias a partir del 18 de mayo de 2026.

Asimismo, desde el 14 de mayo podrán adquirirse en ventanillas del Banco de México, con un límite de hasta 10 monedas de cada diseño por persona, sujeto a disponibilidad.

La emisión de estas piezas forma parte de las actividades conmemorativas rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que Guadalajara será una de las ciudades sede en México.

Redacción N+ / Guadalajara

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