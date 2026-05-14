Así Puedes Conseguir las Monedas Conmemorativas de Monterrey por el Mundial de Futbol 2026

El Banco de México (Banxico) anunció que pondrá en circulación cuatro monedas conmemorativas ante la llegada del Mundial de Futbol al país. Una de ellas cuenta con un diseño inspirado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A continuación te explicamos como puedes obtenerla.

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La moneda conmemorativa de la ciudad de Monterrey contará con tres valores monetarios y cuenta con imágenes impresas del Cerro de la Silla, la Fuente de Crisol, ubicada en el Paseo Santa Lucía, y un balón impactando una portería; además de contar con las leyendas “México Triple Sede Mundialista”, “Monterrey” y “Paseo Santa Lucía”.

Este diseño estará disponible en tres tipos de monedas, una de ellas es la bimetálica, con un valor de 20 pesos; la de oro, de 25 pesos y la de plata, de 10 pesos. Además del diseño de Monterey, el Banco de México también podrá en circulación tres diseños más que formarán parte de esta colección por el Mundial de Futbol 2026.

Esta colección está compuesta por 12 monedas conmemorativas, una de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y otra de la República Mexicana, las cuales cuenta con un diseño inspirado en cada lugar con una mezcla del Mundial del Futbol 2026.

¿Dónde puedo conseguir las monedas conmemorativas del Mundial de Futbol en Monterrey?

Esta colección de monedas conmemorativas estará disponible a partir del 14 de mayo y podrán ser adquiridas en las diferentes sucursales del Banco de México. A continuación te dejamos la cantidad de piezas que podrás obtener en cada compra:

Clientes: sin límites de piezas

sin límites de piezas No clientes: hasta 150 piezas en sucursales con servicio de canje

El Banco de México también señaló que en las ventanillas de sus sucursales solo se podrán adquirir hasta 10 monedas por cada diseño, según la disponibilidad en cada punto.

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