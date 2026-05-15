¿Dónde se Encuentran Hospitalizadas las Víctimas de la Explosión en Amatitán?

Después de la explosión que ocurrió durante las fiestas patronales de Amatitán, Jalisco, la noche del 14 de mayo, que hasta el momento ha dejado a una persona fallecida y varios heridos, se movilizaron cuerpos de emergencias de Guadalajara y Cruz Roja que sumaron a las labores de SAMU.

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¿A dónde fueron trasladados los heridos?

Como parte de la atención, dos lesionados fueron trasladados por servicios médicos municipales a hospitales de tercer nivel en la capital, y fueron atendidos por cuatro ambulancias de alta tecnología y ocho paramédicos especializados.

La Cruz Roja activó seis unidades y 14 elementos, atendiendo a un hombre de 55 años y a un adolescente de 15 con probable fractura, ambos fueron enviados al Hospital Regional de Magdalena.

Además, tres personas: un niño de 19 años, una niña de 4 y una mujer de 60, fueron reportadas en estado regular y trasladadas a la Clínica 89 del IMSS, ubicada en la colonia Moderna, en Guadalajara.

Y otro lesionado se reportó con heridas en el rostro, quien recibió atención quirúrgica y fue dado de alta.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

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