¿Dónde se Encuentran Hospitalizadas las Víctimas de la Explosión en Amatitán?
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La Cruz Roja y servicios médicos municipales de Guadalajara apoyaron con el traslado y atención de víctimas de la explosión en Amatitán
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Después de la explosión que ocurrió durante las fiestas patronales de Amatitán, Jalisco, la noche del 14 de mayo, que hasta el momento ha dejado a una persona fallecida y varios heridos, se movilizaron cuerpos de emergencias de Guadalajara y Cruz Roja que sumaron a las labores de SAMU.
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¿A dónde fueron trasladados los heridos?
Como parte de la atención, dos lesionados fueron trasladados por servicios médicos municipales a hospitales de tercer nivel en la capital, y fueron atendidos por cuatro ambulancias de alta tecnología y ocho paramédicos especializados.
La Cruz Roja activó seis unidades y 14 elementos, atendiendo a un hombre de 55 años y a un adolescente de 15 con probable fractura, ambos fueron enviados al Hospital Regional de Magdalena.
Además, tres personas: un niño de 19 años, una niña de 4 y una mujer de 60, fueron reportadas en estado regular y trasladadas a la Clínica 89 del IMSS, ubicada en la colonia Moderna, en Guadalajara.
Y otro lesionado se reportó con heridas en el rostro, quien recibió atención quirúrgica y fue dado de alta.
Yunuen Mora / N+ Guadalajara
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