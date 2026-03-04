Localizan a Perros Abandonados en Zapopan; Se Comían entre Ellos para Sobrevivir

Un grupo de perros en abandono fue localizado en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan. Los caninos se encontraban comiéndose entre ellos para poder sobrevivir.

Noticia relacionada: Envenenan a 16 Perros y 1 Gato en la Comunidad de Buenavista, en Tapalpa

La Fiscalía de Jalisco comenzó la intervención para investigar el maltrato animal, mientras organizaciones como ‘Dando Una Pata’ intercedieron para salvar a al menos 3 perros y 5 gatos que se encontraban en el lugar.

Otro perro falleció, mientras que los demás estaban siendo devorados, ya que no contaban con alimento ni agua, de acuerdo al gobierno de Zapopan.

La Unidad de Protección Animal se hizo cargo de este caso, en primera instancia, de los perros y gatos rescatados, quienes se espera que sean canalizados en un refugio.

“Estamos a la espera de indicaciones de Fiscalía, lo más seguro es que nos los entreguen a nosotros, ahorita no necesitamos ningún donativo para los perros, no los tenemos nosotros todavía”, dijo Carlos Baltazar, de la organización Dando Una Pata.

No es el primer caso de maltrato animal en 2026

Este hecho se suma a otros casos de abandono o maltrato animal, ya que a finales de enero, 11 mascotas murieron envenenadas intencionalmente en el fraccionamiento Los Pinos, también en Zapopan.

Hasta ahora no ha habido personas detenidas por esta agresión.

Jorge Ocegueda / N+

Historias recomendadas: