Muere Enfermera de 22 Años tras un Incendio en su Propia Casa en El Salto

Una joven enfermera de 22 años perdió la vida luego de que se registrara un incendio dentro de su vivienda, ubicada en el cruce de las avenidas Campo Bello y Tabachín, en la colonia San José del Castillo, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades al notar el humo que salía del domicilio. Al arribar al lugar, bomberos municipales encontraron a la joven con quemaduras de tercer grado en el rostro.

A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la víctima falleció en el sitio. Elementos de la Policía de El Salto acudieron para realizar las indagatorias correspondientes y confirmaron que la mujer vivía sola. No se reportaron más fincas afectadas.

Se espera que el cuerpo de la mujer sea reclamada por sus familiares

El cuerpo fue trasladado por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a sus instalaciones, donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Debido a las circunstancias en las que fue hallada, el caso quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará si el incendio fue accidental o provocado.

