Estadounidenses en Puerto Vallarta se Suman al 'No Kings Day' Contra Políticas de Donald Trump

Ciudadanos estadounidenses radicados en Puerto Vallarta, así como visitantes de la misma nacionalidad, realizaron una concentración la tarde de este 28 de marzo de 2026 en el Parque Hidalgo, con el objetivo de manifestar su postura frente a las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

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¿Qué busca el movimiento 'No Kings Day'?

La movilización fue organizada por la agrupación Indivisible Abroad-Vallarta, cuyos integrantes señalaron que esta acción forma parte de un movimiento internacional denominado “No Kings Day”, el cual busca visibilizar el desacuerdo de ciudadanos estadounidenses con decisiones gubernamentales desde distintos puntos fuera de su país.

Los asistentes optaron por realizar una protesta de forma estática, descartando una marcha por las principales vialidades. Durante la concentración, se llevaron a cabo diversas intervenciones orales en las que los participantes expresaron sus opiniones sobre temas políticos y sociales, además de presentaciones musicales que acompañaron la jornada.

Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros tiene como finalidad generar conciencia y mantener activa la participación de la comunidad estadounidense en el extranjero, especialmente en destinos como Puerto Vallarta, donde reside un número considerable de ciudadanos provenientes de Estados Unidos.

Anteriormente ya se han realizado concentraciones

Asimismo, recordaron que esta no es la primera ocasión en que se realiza una manifestación de este tipo en la región. Como antecedente, mencionaron la concentración llevada a cabo en junio de 2025 en la Isla del Río Cuale, donde aproximadamente 300 personas se reunieron para expresar su inconformidad con políticas relacionadas con seguridad y migración implementadas por la administración estadounidense.

La jornada de este sábado se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes, bajo la supervisión de autoridades locales. Hasta el momento, no se reportaron afectaciones a la vialidad ni alteraciones al orden público, mientras que los organizadores reiteraron su intención de continuar participando en este tipo de movimientos a nivel internacional.

JDRV / N+

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