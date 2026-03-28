Se Manifiestan en El Paso, Texas, Durante “No Kings Day” Contra Políticas Migratorias

Con pancartas en mano y algunos cubiertos con la bandera de Estados Unidos, decenas de paseños se reunieron en el parque lineal Edgemere, en la ciudad de El Paso, Texas, para manifestarse en el marco del movimiento “No Kings Day”.

Durante la concentración, los asistentes expresaron su rechazo principalmente a las políticas migratorias impulsadas por el actual presidente Donald Trump, así como al actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente por el uso de la fuerza en operativos y redadas en distintas partes del país.

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Los manifestantes también hicieron un llamado a las autoridades estadounidenses para esclarecer los denominados archivos Epstein, además de exigir el fin de conflictos internacionales que, señalaron, se justifican bajo argumentos de seguridad.

Protesta se desarrolló sin incidentes

La movilización se llevó a cabo sobre el cruce de los bulevares Edgemere y Hawkins, donde los participantes buscaron llamar la atención de los automovilistas que circulaban por la zona.

Mientras algunos conductores mostraron apoyo a la causa, otros reaccionaron con indiferencia ante la protesta.

El evento inició a las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 14:00 horas, desarrollándose en todo momento de manera pacífica y sin que se reportaran disturbios.

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