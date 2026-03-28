Muere Conductor Tras Choque con Unidad Policial en Bulevar Zaragoza de Ciudad Juárez
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Un conductor murió tras ser impactado por una unidad de policía en el bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez; el accidente ocurrió en carril confinado del JuárezBus.
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Un conductor de un vehículo particular perdió la vida tras ser impactado por una unidad de la policía en el bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El accidente se registró casi en el cruce con la calle Garambullo, en una zona donde se ubica el carril confinado del sistema de transporte JuárezBus.
De acuerdo con testigos, el ahora fallecido intentó retornar su vehículo a través de una abertura en el camellón, lo que provocó que invadiera el carril confinado.
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Unidad policial se dirigía a una emergencia
En ese momento, una unidad de la policía circulaba en sentido de poniente a oriente por dicho carril, aparentemente en atención a una emergencia, cuando se produjo el impacto.
Tras el choque, el conductor del vehículo particular perdió la vida en el lugar. Autoridades acudieron a la escena para realizar el peritaje correspondiente y esclarecer las circunstancias del accidente.
Hasta el momento, no se han informado mayores detalles respecto al incidente.
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