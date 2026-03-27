Aseguran Dos Pipas con Combustible en Puente Internacional Zaragoza de Ciudad Juárez

Dos pipas cargadas con combustible fueron aseguradas en el puente internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, cuando intentaban ingresar hacia Estados Unidos sin la documentación correspondiente.

El operativo fue realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de personal de Petróleos Mexicanos, luego de recibir el reporte sobre estas unidades.

Te podría interesar: Dos Jóvenes Caen al Canal Tras Accidente Sobre la Teófilo Borunda en Chihuahua

De acuerdo con la información, las pipas no contaban con la documentación necesaria para acreditar el origen del hidrocarburo, lo que derivó en su aseguramiento en la zona fronteriza.

Combustible será resguardado por PEMEX

Mientras se realizan las investigaciones para determinar la procedencia y tipo de combustible, las autoridades informaron que el hidrocarburo será trasladado a instalaciones de Petróleos Mexicanos para su resguardo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hay personas detenidas en relación con este hecho. Las autoridades federales continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.

Historias recomendadas: