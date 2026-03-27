Localizan a Hombre Sin Vida en Colonia El Granjero en Ciudad Juárez

Fue durante la mañana de este viernes 27 de marzo cuando se reportó el hallazgo de un hombre sin vida, tirado sobre la vía pública en el cruce de las calles Trigo y Lechuguilla, en la colonia El Granjero, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, vecinos del sector relataron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego durante la madrugada. Sin embargo, fue hasta la mañana, cuando se dirigían a sus actividades, que se percataron del cuerpo, por lo que realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargaron de resguardar la escena del crimen. En el sitio se pudo observar que la víctima vestía playera blanca con estampado, short gris y tenis blancos.

La Víctima No Ha Sido Identificada

Posteriormente, acudió personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes, ya que hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer más información sobre este homicidio; se espera que en las próximas horas se avance en la identificación de los responsables.

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