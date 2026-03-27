Hallan a Hombre Sin Vida en Colonia El Papalote en Ciudad Juárez

La mañana de este viernes 27 de marzo se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Ejido San Isidro y Privada Los Sauces, en la colonia El Papalote, en Ciudad Juárez.

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Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de resguardar la escena del crimen. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba impactos de arma de fuego.

Posteriormente, acudió personal de la Fiscalía General del Estado para que peritos iniciaran con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes. En tanto, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá la identificación del hombre.

Operativo de Búsqueda en la Zona

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo de búsqueda en el sector para localizar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas. Con este hecho, suman 57 homicidios dolosos en lo que va del mes de marzo en Ciudad Juárez.

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