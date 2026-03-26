FGR Aclara Detención de la Esposa del Exgobernador de Chihuahua; No Fue por Solicitud de México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Bertha “N”, esposa del exgobernador de Chihuahua, en Estados Unidos no se derivó de una solicitud realizada por esta institución, sino que corresponde a temas de carácter migratorio.

A través de un comunicado, la autoridad federal detalló que, tras el aseguramiento de la mujer por parte de autoridades estadounidenses, se recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, debido a que dicha instancia cuenta con investigaciones abiertas en su contra.

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La FGR explicó que la coordinación se lleva a cabo mediante la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, con el objetivo de dar seguimiento al caso.

Buscan su deportación controlada a México

En este contexto, la dependencia señaló que se mantiene en comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos para realizar las gestiones necesarias que permitan concretar una deportación controlada.

Este proceso facilitaría que la persona sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas para continuar con las investigaciones correspondientes en el estado de Chihuahua.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los delitos que se le imputan, ni sobre los tiempos en los que podría concretarse su traslado a territorio nacional.

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