Julián LeBarón Denuncia Amenazas Para Abandonar Aspiraciones Políticas en Chihuahua

La mañana de este jueves 26 de marzo, Julián LeBarón, integrante de la comunidad LeBarón, denunció amenazas en su contra y hacia su familia para que renuncie a sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

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Julián LeBarón, de 73 años, publicó en redes sociales el documento que le expidió la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde hace constar, mediante capturas de pantalla, que recibió un mensaje intimidatorio en el que se le advertía que tenía 24 horas para irse de El Alamillo y de Gómez Farías.

Finalmente, señaló que ya tuvo comunicación con el Gobierno del Estado de Chihuahua y que corresponde a las autoridades actuar para garantizar su bienestar.

Amenazas Contra la Familia LeBarón

La familia LeBarón ha sido blanco de amenazas a lo largo de los años, denunciando ante las autoridades diversos actos de intimidación en su contra. Uno de los hechos más graves ocurrió el 4 de noviembre de 2019, en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora, cerca de la comunidad de La Mora.

Ese día, la familia viajaba en dos camionetas cuando ocurrió el ataque contra 17 integrantes de la comunidad LeBarón, donde murieron tres mujeres y seis niños, mientras que ocho menores sobrevivieron al atentado.

Detenidos en el Caso LeBarón

En el mes de agosto de 2025, a seis años del homicidio, familiares LeBarón realizaron un viaje desde el municipio de Galeana hasta Ciudad Juárez para manifestarse al exterior de la Presidencia Municipal, donde exigían la destitución de autoridades locales tras la detención de un expolicía señalado como presunto responsable del ataque , quien, según los afectados, no fue plenamente expuesto.

El detenido fue identificado como Galdino P., y fue vinculado a proceso después de una audiencia de aproximadamente 30 horas por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa e incendio con daño.

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