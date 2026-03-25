Abandonan Camioneta con una Cabeza Sobre el Techo en Ciudad Juárez

Una camioneta fue localizada abandonada en calles de la colonia El Mezquital, en Ciudad Juárez, con restos humanos en su interior y sobre la unidad, lo que generó una fuerte movilización de autoridades.

El hallazgo se registró en el cruce del Libramiento Regional y la calle Hacienda del Remanso, donde el vehículo fue encontrado mal estacionado y sin matrículas de circulación.

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De acuerdo con los primeros reportes, en el techo de la camioneta fue dejada la cabeza de un hombre, mientras que el resto del cuerpo se encontraba al interior del automotor.

Se desconoce la identidad de la víctima

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para asegurar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables de este hecho.

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Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso, no se reportan personas detenidas relacionadas a este hecho.

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