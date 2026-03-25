Localizan Cuerpo Enterrado en el Patio de una Casa Durante Cateo en Ciudad Juárez

Un cuerpo fue localizado inhumado en el patio de un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un cateo realizado en la colonia Riberas del Bravo por autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas.

La intervención se llevó a cabo en el cruce de las calles Rivera Montecarlo y Rivera Lerma, donde personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, en coordinación con la Unidad de Ausentes y/o No Localizados, desplegó un operativo con apoyo de un binomio canino, antropólogos forenses y peritos en ciencias forenses.

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Gracias al trabajo del agente canino, se logró ubicar el punto donde posteriormente fue localizado el cuerpo enterrado dentro del inmueble.

Víctima contaba con reporte de ausencia

De acuerdo con la información dada a conocer, la persona localizada corresponde a un hombre que previamente contaba con reporte de ausencia.

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Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

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