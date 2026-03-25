Hombre Muere Tras ser Embestido por el Tren en Samalayuca; Intentó Ganarle el Paso

Un hombre murió tras ser embestido por un tren cuando intentó ganarle el paso mientras circulaba en su camioneta en el poblado de Samalayuca, en Ciudad Juárez.

El accidente se registró sobre la calle Miguel Hidalgo, casi en el cruce con la carretera Panamericana, a espaldas de la plaza principal, donde la locomotora impactó la unidad del lado del conductor.

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La víctima viajaba a bordo de una camioneta pickup y, tras el fuerte impacto, quedó prensada al interior del vehículo, perdiendo la vida en el lugar. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad.

El hombre era originario de Ciudad Juárez y se dirigía a trabajar

Elementos de Coordinación de Seguridad Vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente. De acuerdo con testigos, el hombre se dirigía a trabajar como mecánico en la zona y era originario de Ciudad Juárez.

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Habitantes del sector indicaron además que el tren suele pasar a alta velocidad por esta zona urbana, lo que representa un riesgo constante para quienes transitan por el lugar.

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