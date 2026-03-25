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Aseguran Camión de Transporte Foráneo con Presunta Droga en Revisión Militar en Cd. Juárez

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Un camión de transporte foráneo fue asegurado en un punto de revisión en Ciudad Juárez; reportan el decomiso de paquetes con presunta droga.

Aseguran Camión de Transporte Foráneo con Presunta Droga en Revisión Militar en Cd. Juárez

El camión fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Foto: N+

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un camión de transporte foráneo durante una revisión en el punto conocido como PRECOS, ubicado sobre la carretera Panamericana en Ciudad Juárez.

La unidad, que se dirigía a Ciudad Juárez, fue interceptada como parte de los operativos de vigilancia que se realizan en esta vía.

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En el lugar se informó que en el interior del camión fueron localizados varios paquetes que contenían presunta droga, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el tipo o la cantidad asegurada.

Unidad fue trasladada a la FGR; sin información sobre detenidos

Tras el aseguramiento, el camión fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado si el chofer o los pasajeros fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, ni si existen personas detenidas en relación con este hecho.

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Las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre el caso.

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