Aseguran Droga y Cartuchos en Guachochi; Detienen a Dos Hombres Durante Operativo

La Fiscalía General del Estado informó que durante un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno se logró el aseguramiento de cartuchos y droga en el municipio de Guachochi, en la región serrana de Chihuahua.

El despliegue policial se llevó a cabo en las comunidades de Los Frailes, Agua Azul y Presa Yáñez, con el objetivo de inhibir delitos y brindar seguridad a los viajeros que transitan por la zona.

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Durante el operativo, fueron detenidos en flagrancia Víctor Olegario "N" y Jhony "N", de 27 y 29 años de edad, respectivamente.

Viajaban sin placas y con droga en el vehículo

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos viajaban a bordo de una camioneta color arena, modelo 2002, sin placas de circulación, en cuyo interior fueron localizados 172 cartuchos útiles.

Asimismo, se aseguraron 310 gramos de una hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la marihuana.

Los detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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