Ataque a Balazos Deja un Muerto y un Herido en Ciudad Juárez; Estaban Lavando un Auto

La noche del miércoles 25 de marzo se registró un ataque armado en Ciudad Juárez, el cual dejó a un hombre sin vida y a otro más lesionado en el cruce de las calles Prados del Este y Prados del Cielo, en la colonia Urbi Villas del Prado.

Podría Interesarte: Julián LeBarón Denuncia Amenazas Para Abandonar Aspiraciones Políticas en Chihuahua

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, los dos hombres se encontraban lavando un automóvil en el cruce mencionado cuando cuatro sujetos armados llegaron y les dispararon en repetidas ocasiones.

El hombre que perdió la vida se encontraba sentado en el asiento del copiloto, mientras que la otra persona estaba fuera del vehículo y recibió un disparo en la rodilla derecha, quedando tendido en la vía pública; mientras que los agresores huyeron del lugar.

Vecinos Reportaron Detonaciones

Fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado detonaciones, por lo que al acudir elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron a un hombre sin vida. Las autoridades informaron que la víctima lesionada huyó del lugar y que familiares la trasladaron en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio y comenzaron con el levantamiento de evidencias; se dio a conocer que se localizaron al menos seis casquillos en el lugar. Hasta el momento no se ha dado información sobre las víctimas ni sobre los responsables; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles.

Historias recomendadas: