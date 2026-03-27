Incendio en Tienda del Centro de Chihuahua Deja Solo Daños Materiales

La mañana de este viernes 27 de marzo se registró una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia en el centro de la ciudad de Chihuahua, luego de reportarse un incendio en una tienda de artículos chinos.

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El siniestro ocurrió en un local ubicado sobre la calle Libertad, casi esquina con Tercera, en la zona centro, donde se podía observar humo saliendo de algunas ventanas del inmueble. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para acordonar una extensa área y evitar riesgos a los transeúntes y comerciantes.

En el sitio también se encontraban elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, con apoyo de máquinas y cisternas, iniciaron las labores para sofocar el fuego. Para ingresar al establecimiento fue necesario forzar algunas de las entradas, ya que contaban con cortinas metálicas.

Suspensión de Actividades Comerciales en la Zona

Durante las labores de emergencia no se permitió la actividad comercial en el área. Tras aproximadamente dos horas de trabajo, el incendio fue controlado en su totalidad. Autoridades informaron que únicamente se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

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