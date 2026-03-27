Protección Civil Mantiene Alerta Amarilla por Fuertes Vientos en Ciudad Juárez

El director de Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, informó que durante este fin de semana se mantendrá la alerta amarilla debido a la presencia de fuertes vientos en la región fronteriza. Detalló que durante este viernes 27 de marzo las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, mientras que para el domingo se prevé que las velocidades mínimas se mantengan alrededor de los 30 kilómetros por hora.

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Asimismo, indicó que, además de las ráfagas, el polvo suspendido en el ambiente podría generar baja visibilidad, por lo que se mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas.

"Se pronostican ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y el polvo suspendido en el ambiente es otro factor que puede contribuir a que se vea un poco más aparatosa la situación, por lo que estaremos monitoreando".

Recomiendan Extremar Precauciones

Rodríguez señaló que es importante que la ciudadanía se mantenga atenta ante los fuertes vientos. Indicó que el Departamento de Bomberos estará pendiente de cualquier afectación. Además, exhortó a la población a mantenerse a salvo y evitar acercarse a objetos que representen un riesgo, como árboles, anuncios espectaculares o bardas en mal estado.

“El Departamento de Bomberos estará muy atento y en alerta, ya que estos vientos suelen generar problemas con anuncios espectaculares, árboles y bardas, por lo que pedimos a la ciudadanía mantenerse alerta”, puntualizó.

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