Dos Jóvenes Caen al Canal Tras Accidente Sobre la Teófilo Borunda en Chihuahua

Dos jóvenes resultaron con lesiones de consideración tras un accidente vehicular registrado sobre la avenida Teófilo Borunda, a la altura de la colonia Ramón Reyes, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe de la Policía Vial, el vehículo circulaba en sentido de este a oeste cuando, debido al exceso de velocidad y la falta de pericia al volante, la conductora perdió el control de la unidad.

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La unidad se proyectó contra una barrera metálica, la cual no fue suficiente para detener su trayectoria, por lo que terminó saliéndose del camino y cayó al interior de un canal.

Rescatan a dos jóvenes, de 20 y 25 años de edad

Tras el accidente, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Vial para realizar las labores de rescate. En el lugar fueron auxiliadas dos jóvenes, de 20 y 25 años de edad; una de ellas se encontraba inconsciente al momento de ser atendida.

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Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Las autoridades continúan con el peritaje correspondiente para determinar con precisión las causas del accidente.

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