Park and Ride Durante el Mundial en Guadalajara; Así Funciona

Habrá disponibles nueve puntos con estacionamiento, en su mayoría gratuitos, para quienes acudan a los partidos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial. El sistema se llama Park and Ride.

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El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que solo podrán ingresar al estacionamiento del estadio 4 mil vehículos; el resto deberá dejar su auto en alguno de los estacionamientos habilitados en puntos estratégicos y trasladarse en camiones dispuestos para el evento.

El estacionamiento del Estadio Guadalajara estará limitado durante el mundial. Foto: N+

“Tú vas en tu vehículo, te vas a tener que regresar a un Park and Ride y ahí poder trasladarte al estadio, porque no puedes entrar una milla antes al estadio si no traes tu boleto. No puedes entrar a mi alrededor del estadio”, informó Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

Ninguna persona podrá ingresar a las inmediaciones del estadio sin boleto en mano; el acceso estará limitado al menos un kilómetro y medio antes de llegar al recinto.

El alcalde adelantó que para utilizar los camiones exclusivos será necesario registrarse con anticipación.

¿Dónde estarán localizados los estacionamientos habilitados con el sistema Park and Ride?

El funcionario agregó que el Comité Organizador del Mundial dará los detalles de cuáles serán los estacionamientos habilitados con el sistema Park and Ride, que en su mayoría estarán en centros comerciales y parques.

El Estadio Guadalajara contará con 4 mil cajones de estacionamiento para el público en general, 2 mil destinados al Comité Organizador del Mundial y mil 500 para quienes acudan a los palcos

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