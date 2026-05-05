Aún hay 4 Personas Hospitalizadas por el Trágico Accidente Carretero en Nayarit

La investigación sobre la tragedia carretera en Nayarit apunta a que el camión se habría quedado sin frenos.

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La Fiscalía de ese estado compartió dicha hipótesis con base en testimonios recabados. De igual manera, familiares de los afectados señalaron esta falla en la unidad.

En tanto, cuatro de los pasajeros continúan hospitalizados. De acuerdo con el último reporte, hasta la tarde de este martes estos lesionados seguían recibiendo atención médica y presentaban mejoría.

Parte de las víctimas pertenecían a un grupo de danzantes. Foto: X @Sander

Según informó la Secretaría de Salud Jalisco, la condición de salud de las personas hospitalizadas es estable. El accidente carretero dejó en total a 31 personas heridas, además de 11 fallecidas.

¿Cuándo ocurrió el accidente carretero que dejó 11 fallecidos?

El fatal accidente, ocurrió el 1 de mayo en Amatlán de Cañas, cerca del límite entre Nayarit y Jalisco. Cuando un camión turístico salió de la carretera y volcó mientras se dirigía a un balneario.

La mayoría de los pasajeros era originaria de la colonia Lomas del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, donde ya han comenzado a despedir a las víctimas mortales.

La investigación del accidente está a cargo de las autoridades de Nayarit.

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