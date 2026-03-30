¿Qué Actividades Gratuitas Puedo Realizar en Guadalajara Durante Semana Santa y Pascua?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay distintos lugares donde se pueden realizar actividades recreativas en familia durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua

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En el bosque La Primavera se ofrecen recorridos guiados, actividades sensoriales y observación de la biodiversidad, en el periodo que va del 30 de marzo al 12 de abril.

Esta misma actividad será en los bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, como Los Colomos y el Parque Metropolitano.

Horarios de recorridos guiados: 10:00 de la mañana y 12:00 del día.

Registro: No se requiere algún registro previo.

En el Bosque La Primavera la vigilancia corre a cargo de 375 elementos y 91 unidades, entre ellas, las que se dedican al combate de incendios forestales. Asimismo, el Parque Agua Azul ofrece actividades en el aviario y en el orquideario.

Se espera la visita de 36 mil personas durante el periodo vacacional. Foto: N+

Recorridos turísticos en Guadalajara

Por otro lado, en Guadalajara inician los recorridos turísticos gratuitos en el Centro Histórico, además de salidas a Tequila.

Trayectos programados: 87 en total.

39 en autobús.

48 peatonales.

10 intermunicipales, con Tonalá y Zapotlanejo.

Fuente: Gobierno Municipal.

Los detalles se pueden consultar en los sitios web de Turismo y Cultura de Guadalajara.

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