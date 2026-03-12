Héctor Pierde su Patrimonio de 18 Años tras la Demolición de Viviendas en Pueblo Quieto

Héctor es una de las personas que vivían a un costado de las vías del tren, en la zona de Pueblo Quieto, en Guadalajara, y quien se quedó sin hogar después de que las autoridades comenzaron a demoler estas viviendas improvisadas.

“Pasa coraje, andamos enojados aquí, sinceramente dejaron a mi familia con hijos en la calle, entonces qué va a pasar aquí, tenemos que echarle ganas, salir adelante, no nos queda de otra”, mencionó Héctor.

Hace 18 años, Héctor se instaló en esta zona, vislumbrando un futuro para él y su familia, pero una retroexcavadora acabó con todo, y más de tres lustros de vida quedaron sepultados bajo los escombros.

A Héctor le dijeron que su hogar sería reubicado, pero teme que no sea así, ya que se quedó sin casa y no sabe hasta cuándo, incluso, no logró rescatar sus pertenencias.

“No alcanzamos a sacar nada, nuestras cosas que sacaron para afuera, y las cosas que sacó la misma gente de aquí, se llevaron las cosas”, explicó.

Don Jorge también perdió su hogar que consiguió hace 10 años

El señor Jorge es otra de las personas que vivían en las casas demolidas. De su hogar, sólo quedó una pared, alrededor del escombro y diferentes artículos.

“Estoy viendo si se puede rescatar algo de lo tumbado, ya que yo aquí tenía mi cuartito, aquí vivía en este lugar, ya me quedé en la calle”, mencionó Jorge.

Hace 10 años, la “Mole de Acero” trajo a Jorge a la zona de Pueblo Quieto, en donde decidió quedarse desde entonces, sin embargo, ahora tendrá que buscar un lugar para rentar.

A un día de la demolición de las cuatro viviendas de Pueblo Quieto, colocaron mallas ciclónicas con la finalidad de que esta zona federal no vuelva a ser invadida.

Miguel Zaragoza / N+

