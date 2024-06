Hermanitos de Kaleth, el Niño Asesinado por su Madre, Continúan Bajo Resguardo del DIF

Los cinco hermanitos de Kaleth, el pequeño de cuatro años que fue asesinado a manos de su propia madre, permanecerán bajo el resguardo del DIF Tlajomulco

Se trata del niño de cuatro años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 7 de junio en una finca de la colonia Los Cántaros, a causa de los golpes provocados por su madre. Según el área de Comunicación Social del DIF de Tlajomulco, los menores están recibiendo atención integral y, al no ser del mismo padre, se está buscando a un familiar directo para su entrega conforme al protocolo.

En cuanto a la madre de Kaleth, identificada como Nancy Nereida “M”, fue vinculada a proceso por el delito de parricidio. La Juez de Control le dictó a la mujer de 27 años prisión preventiva oficiosa por dos años.

Ella nunca les pegaba así, si los regañaba, les llamaba la atención, pero pegarles como pasó esta vez, no. La verdad no sé, no tengo idea si consume drogas o qué, lleva mucho tiempo, una semana consumiendo, no sé