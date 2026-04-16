Incendio en Zapopan Deja a Dos Hombres en Situación de Calle con Quemaduras

Dos hombres en situación de calle terminaron con quemaduras tras un incendio en el cruce de las calles Dr. Gómez Villaseñor y andador 17 Oriente, en Zapopan.

¿Qué se sabe del hecho?

De acuerdo con autoridades, los hombres prendieron un montículo de basura y madera para evitar el frío de la madrugada de este jueves 16 de abril. Sin embargo, el fuego se salió de control y comenzó a consumir todo el interior de un baldío, incluyendo la vivienda improvisada de las víctimas, hecha con material de reciclaje.

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¿Cómo se encuentran los dos hombres?

Al arribo de las autoridades encontraron a uno de los hombres con quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo; fue reportado en estado grave. Mientras que el otro, presentó quemaduras en los brazos y piernas; es catalogado regular de salud.

Cabe recordar que el martes 14 de abril, una vivienda se incendió en la comunidad de Soyatlán del Oro, dejando como saldo dos niños fallecidos. El accidente ocurrió en un domicilio donde los menores, al parecer, estaban solos.

Al momento de generarse el incendio, un hombre adulto también resultó herido con quemaduras de primer grado. El fuego se propagó de inmediato, alcanzando otras dos viviendas contiguas y dejando las tres casas totalmente reducidas a cenizas, enlutan­do a dos familias.

Juan Pablo Ortega / N+

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