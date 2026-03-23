Incendio en Tonalá Acaba con la Vida de 3 Hermanas, Esto se Sabe

Cony, Lety y Chela, son las tres hermanas que fallecieron en un incendio en Tonalá, y quienes vivían de la caridad de la gente y de recolectar material de reciclaje que almacenaban en su vivienda.

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Había varias toneladas de basura en la vivienda ubicada en el cruce de Álvaro Obregón e Independencia del centro de Tonalá, sin embargo, la madrugada de este 23 de marzo, se incendió cuando las tres hermanas estaban atrapadas.

Las tres mujeres tenían 65, 50 y 40 años respectivamente, se quedaron solas después que su padre falleció hace varios años. Los vecinos mencionaron que ellas eran personas con discapacidad intelectual, y muy queridas por la gente de la colonia Centro de Tonalá.

“Pero ya desgraciadamente venimos con esa noticia, pues fueron amigas de 30 años. Sí, solitas vivían. Pues la mala noticia sí, porque uno las conocía y venían, eran personas no problemáticas”, mencionó Jaime Arana, vecino que conocía a las hermanas fallecidas.

No era la primera vez que se incendiaba la vivienda

Aparentemente, no era la primera vez que se incendiaba la vivienda antes mencionada, ya que en ocasiones anteriores, las hermanas lograron sobrevivir, pero este lunes quedaron calcinadas dos de ellas y la tercera aparentemente murió por inhalación de humo.

“En una ocasión ya se había prendido y pues estuvo igual, es que alojan todo lo que no está bien”, dijo Isabel, otra de las vecinas que conocía a las hermanas.

Los peritajes de las autoridades se extendieron por varias horas, una vez que la luz del sol ya iluminaba las calles, los cuerpos de las hermanas fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Las investigaciones continuarán para determinar las causas que originaron las llamas. Mientras tanto, la vivienda quedará clausurada.

Juan Pablo Ortega / N+

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