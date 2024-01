Joven de 28 Años Confiesa que Nunca ha Tenido Novio y se Hace Viral

Una mujer de Jalisco se ha vuelto viral tras contar en TikTok que nunca ha tenido novio. La insospechada confesión ha llamado la atención de las redes sociales y ha provocado que varios usuarios, hombres y mujeres, cuenten que ellos también se encuentran en una situación similar.

Joven de Guadalajara admite que nunca ha tenido novio

Jessica Cárdenas es una mujer de 28 años de Guadalajara. Desde su cuenta de TikTok suele hablar para sus más de 200 mil seguidores sobre branding personal, así como de tendencias de diseño y consejos profesionales.

Sin embargo, el que acaso es su video más exitoso llegó bajo la forma de una confesión: en un clip contó que nunca ha tenido una pareja formal. Al respecto dijo:

Sin duda mi TikTok más personal. Tengo 28 años y nunca he tenido novio.

Jessica contó que tuvo dudas sobre si compartir esta experiencia en redes sociales. No obstante, pensó que seguramente muchas de sus seguidoras habían pasado por algo similar, lo que la motivó a hablar de este tema. Posteriormente, la joven enumeró algunos de los temores más comunes de quienes no se sienten cómodos en la soltería:

Cuántas veces no me ha rondado por la cabeza: ‘ya me quedé sola, quizás es que he hecho algo mal, quizás es que no soy lo suficientemente bonita, quizás es que no soy lo suficientemente simpática’.

Ella misma respondió a todas esas dudas intrusivas:

La respuesta es no, no, no, no, no, no y no. Cuento esto porque a lo mejor algunas de ustedes les han pasado estos pensamientos por la cabeza. Y la verdad es que son incorrectos, porque cuando alguien llegue a tu vida y va a estar contigo, tiene que quererte como eres.

Jessica Cárdenas recomienda a sus seguidores no perder la esperanza

También contó que quería compartir esto con su audiencia porque es un tema que puede costar sufrimiento:

Como que quería sacar esto porque yo sé que es un tema complicado y que a veces te puede costar incluso muchas lágrimas, pero el proceso de cada quien es bien distinto y la vida de cada quien es distinta.

Jessica Cárdenas señaló que ha conseguido estar en paz con que nunca ha tenido novio y dijo que está tranquila con sus decisiones:

He trabajado mucho esto como de manera interna y la verdad es que estoy muy tranquila. […] Si a ti te ha pasado algo como esto, no pasa nada, no pierdas la esperanza.

El video de la tiktoker sumó más de cuatro millones de reproducciones y generó cientos de comentarios. No pocos usuarios y usuarias admitieron que han pasado por situaciones similares.

Por ejemplo una usuaria escribió: “Yo tengo 27 años y nunca he tenido novio, sí he tenido pretendientes y la oportunidad de tenerlo, pero no siento nada por ellos y prefiero estar sola”.

