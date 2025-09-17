App Advierte sobre Fenómenos Naturales en Jalisco. En Esto Consiste

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado lanzó la aplicación Jalisco Alerta, que emitirá notificaciones tempranas por multi amenaza geolocalizadas.

Nota relacionada: Localizan sin Vida a Kevin, Joven Arrastrado en su Motocicleta en Guadalajara

En su primera etapa contará con información hidrometeorológica, relacionada con lluvias, inundaciones o desbordamientos. En próximas semanas incluirá también información sismológica.

Es importante señalar que la aplicación no tiene ningún costo, ya está en las tiendas de aplicación y la pueden descargar en sus equipos. No les pedirá datos personales, pero sí edad y código postal para que les lleguen las alertas de donde se encuentren. Sergio Ramírez, director de Protección Civil y Bomberos Jalisco

App advierte sobre fenómenos naturales en Jalisco. Foto: N+

Los tipos de notificaciones que enviará son:

Avisos , con información preventiva sobre un posible riesgo.

Advertencia , cuando el riesgo está confirmado y se requiere atención media-alta.

Alerta, cuando hay peligro inminente que exige acción inmediata.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, explicó que se trata de una tecnología avanzada para incidir en la seguridad de la comunidad ante los riesgos presentes en el estado.

Es una herramienta de prevención que permitirá mayor coordinación entre autoridades para actuar ante distintos fenómenos. Además, se trabaja con los municipios para que también sea posible enviar alertas locales.

¿Cómo se puede descargar la app?

La app móvil, cuya finalidad es brindar notificaciones para una reacción oportuna de la población e inmediata de las autoridades, se puede descargar gratuitamente en las tiendas de aplicaciones.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: