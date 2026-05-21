Artista Tapatío Rinde Homenaje a Pelé con Escultura Monumental en Guadalajara

Alejandro Velasco es el creador de la escultura del futbolista brasileño Pelé, una pieza de arte que representa emoción y pasión para él, y que ahora es parte de la plazoleta de la calzada Independencia, en la colonia Monumental, en Guadalajara.

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Fue inaugurada “La Canarinha” en la plazoleta, un nombre que tiene relación con el apodo de la selección de fútbol de Brasil, el cual debe su nombre al vibrante color amarillo de su camiseta, inspirado en el pájaro canario.

Velasco explica que para él, crear esta pieza fue un sueño hecho realidad, y es que, además de ser un apasionado del arte, lo es del futbol.

“Imagínate que yo lo abracé cuando tenía 11 años, ¿no? Entonces para mí ha sido lo máximo. Para mí siempre ha sido Pelé lo máximo, digo, no le quito el mérito a los demás futbolistas, a estrellas que ha habido muy grandes que tenemos en México”, manifestó Velasco.

Alejandro Velasco ha expuesto sus obras de arte en Guanajuato y CdMx

Aunque de profesión arquitecto, Velasco nació entre el arte; su padre tenía una joyería y en ese taller comenzó con esta pasión que lo ha llevado a realizar varias obras que están expuestas en Guanajuato y Ciudad de México, pero sin dudas, señaló que trabajar en la representación de su ídolo fue una experiencia que nunca olvidará.

“Para modelarla fue plastilina, y es que con estructura de acero y después se hicieron los moldes, y luego se hizo a la cera perdida para fundirla en bronce. La escultura es de bronce, va estructurada por dentro con acero y acabado gris, es platinado con plata”, explicó.

La escultura mide 6.5 metros y descansa en una base que alcanza los 3.5, Las autoridades del gobierno de Jalisco informaron que la inversión de la plazoleta fue de 4.28 millones de pesos.

Karina Fuerte / N+ Guadalajara

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