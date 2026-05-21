¿Cuándo es el Examen de Admisión de la UDG Calendario 2026-B y Cuándo Salen los Resultados?

La Universidad de Guadalajara (UDG) se prepara para una de sus jornadas más importantes: la aplicación del examen de admisión para el calendario 2026-B, donde casi 40 mil aspirantes buscarán un lugar en esta casa de estudios

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¿Cuándo será el examen de la UDG?

De acuerdo con información oficial, el examen se realizará este 23 de mayo y corresponde a la Prueba de Aptitud Académica, que evalúa habilidades matemáticas, verbales y cognitivas de los aspirantes.

Este proceso no es menor: en convocatorias recientes, más de 37 mil aspirantes acudieron a presentar la prueba, reflejando la alta demanda por ingresar a la universidad.

Por lo anterior, las autoridades universitarias han emitido una serie de recomendaciones clave para quienes presentarán la prueba:

Es obligatorio llevar identificación oficial con fotografía y solicitud de aspirante impresa.

con fotografía y solicitud de aspirante impresa. Presentarse con lápiz número 2, borrador y sacapuntas.

Verificar con anticipación la sede y el horario, ya que llegar tarde puede impedir su ingreso.

Además, destacaron que está estrictamente prohibido ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos o cualquier dispositivo electrónico.

¿Cuándo salen los resultados de la UDG?

Una vez aplicada la prueba, los aspirantes deberán continuar con el proceso subiendo documentos como acta de nacimiento, certificado de bachillerato y CURP en la plataforma oficial.

Posteriormente, los resultados o dictamen de admisión se publicarán en los canales oficiales de la UDG el 10 de agosto.

Edith de León / N+ Guadalajara

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