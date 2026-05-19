Madre de Familia Muere Durante Incendio en Zapopan; su Hijo Trató de Rescatarla

Una mujer muerta y su hijo herido fue el saldo de un fuerte incendio que arrasó con una vivienda de la colonia Atemajac, en Zapopan.

De nueva cuenta un incendio dejó un saldo mortal. Ahora fue la colonia Atemajac del Valle, en el municipio de Zapopan, donde una mujer perdió la vida al quedar atrapada entre las fuertes llamas.

¿Qué se sabe del hecho?

El siniestro ocurrió al interior de una finca ubicada en medio de un predio, sobre las calles Colón e Hidalgo. Vecinos alarmados refirieron haber escuchado primero un fuerte estallido y después ver voraces llamas que alcanzaban varios metros de altura.

Los reportes al 911 comenzaron a saturar la línea para pedir ayuda de bomberos municipales. A su arribo, ya varios vecinos intentaban ayudar a los moradores; sin embargo, el violento fuego no daba tregua.

En el lugar, cuerpos de emergencia localizaron a un joven de aproximadamente 28 años, el cual resultó con lesiones por quemaduras en las manos, así como posibles afectaciones en las vías aéreas. Éste intentaba salvar a su madre, una mujer de 50 años, quien lamentablemente quedó atrapada en su domicilio sin poder salir, perdiendo la vida tras acabar calcinada.

Una vez sofocado el incendio, bomberos procedieron a una búsqueda secundaria debido a que vecinos aseguraban que un menor de edad no había salido del domicilio. Por fortuna, el pequeño logró ser extraído por la parte posterior y fue reportado sano y salvo.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ocasionó el fuego, por lo que un Ministerio Público tomó conocimiento del caso para iniciar con las investigaciones.

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