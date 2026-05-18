Mapa Único de Inundaciones de Imeplan Registra 310 Puntos en Zona Metropolitana de Guadalajara

De acuerdo con el Mapa Único de Inundaciones del Imeplan actualizado este año, son 310 los sitios donde se registra este problema en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

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Durante el 2024 fueron 363 contabilizados, aunque Aldo Gil, director de Planeación Territorial del Imeplan, aclaró que no significa una disminución real, ya que el año pasado se contabilizaban por puntos y en esta ocasión por polígonos.

"No podemos decir que disminuyeron, realmente no es comparable con lo que tenemos el año pasado porque el año pasado teníamos puntos y hoy tenemos polígonos. Un polígono integra más de un sitio recurrente de inundación", dijo Aldo Gil.

Además, se identificaron 188 zonas críticas, es decir, aquellas donde el agua entra a viviendas o arrastra vehículos.

Suman 310 sitios de inundación de IMEPLAN. Foto: N+

¿Qué municipios tiene más zonas críticas de inundación?

Guadalajara : 49 zonas críticas

Tlajomulco : 30 zonas críticas

Tlaquepaque: 28 zonas críticas

En total son 188 zonas críticas de inundación. El Imeplan señaló que su metodología está homologada con los municipios y se enfoca en inundaciones de más de 30 centímetros, mientras que otros estudios podrían incluir encharcamientos menores

Sergio Ramírez, director general de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, anunció un convenio con la plataforma Jalisco Alerta para que los usuarios puedan visualizar inundaciones en tiempo real en sus trayectos. La estrategia contempla la instalación de sensores y plumas automáticas en puntos conflictivos como el paso a desnivel de Servidor Público. Se espera que en un mes quede lista la infraestructura adicional, que integrará datos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad (AMIM) para emitir alertas tempranas antes de las lluvias más severas

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