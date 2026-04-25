Tráiler Sin Frenos Provoca Choque Múltiple en Tlaquepaque; Un Motociclista Murió

Un motociclista perdió la vida en un aparatoso choque múltiple registrado este sábado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde al menos cinco vehículos se vieron involucrados.

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Presuntamente, el tráiler se quedó sin frenos

El percance ocurrió sobre Prolongación avenida Colón, en su cruce con la calle Independencia, en sentido de norte a sur. De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler habría presentado una falla mecánica, presuntamente en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El vehículo pesado impactó a tres automóviles y a una motocicleta, llevándose al motociclista, quien quedó en medio del siniestro. Testigos en el lugar señalaron que el impacto fue de gran fuerza y no hubo oportunidad de reacción para la víctima.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales a su arribo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

El hecho generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a cerrar parcialmente la circulación en la zona, lo que ocasionó complicaciones viales por varios minutos.

Autoridades ya investigan las causas exactas del accidente para deslindar responsabilidades.

Iván Mendo / N+

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