Muere Motociclista tras Ser Impactado por Patrulla de Guadalajara; Investigan Responsabilidades

Un motociclista murió después ser impactado por una unidad de la Policía de Guadalajara en calles de la colonia Guadalajara Oriente, cerca de Oblatos.

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De acuerdo con información proporcionada por el área de Comunicación Social de la dependencia, los oficiales acudían a verificar un reporte y circulaban sobre la calle Himno. Sin embargo, al llegar al cruce con Alfonso Esparza embistieron al repartidor.

En un video que circula en redes sociales se observa que la unidad oficial no llevaba encendidos los códigos luminosos al momento del percance. En las imágenes también se aprecia que ninguno de los vehículos realiza alto total al llegar a la esquina.

Tras lo ocurrido, las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación con el fin de deslindar responsabilidades y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Otro hecho similar ocurrió en abril

Un caso con características similares se registró el pasado 26 de abril, cuando elementos de la Comisaría de Guadalajara circulaban sobre la avenida Joaquín Amaro, a las afueras de la Parroquia Santa Cecilia, en la colonia del mismo nombre.

Según la información disponible, la velocidad y la oscuridad de la madrugada impidieron a los oficiales observar a un automovilista que intentaba cruzar la avenida desde la calle Manuel M. Ponce, por lo que terminaron impactando la parte frontal del vehículo.

El conductor de la unidad oficial, en un intento por esquivar el automóvil particular, también chocó contra otro vehículo que se encontraba debidamente estacionado.

De acuerdo con la versión de los policías involucrados, acudían a verificar un reporte sobre posibles detonaciones de arma de fuego.

Alejandra Parra / N+ Guadalajara

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