Dan el Último Adiós a Víctimas del Accidente de Autobús en Nayarit

El silencio inundó la colonia Lomas del Cuatro, en Tlaquepaque, de donde provenían la mayoría de los pasajeros que iban a bordo del autobús que volcó en Nayarit el 1 de mayo, y que ha dejado 11 muertos y 33 lesionados.

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Familiares, amigos y vecinos se unieron para darles el último adiós a 7 de las víctimas del accidente registrado en Amatlán de Cañas, cuando iban camino a un balneario ubicado en El Rosario, Nayarit.

Uno junto a otro, los féretros fueron colocados en las puertas de sus domicilios, una manera de velar a las víctimas. La calle Lázaro Cárdenas fue convertida en una gran sala de velación: bajo varios toldos, las oraciones para su eterno descanso no faltaron.

También se despidieron de una niña de 4 años

Flores, veladoras y globos acompañaron el último adiós a Rosa, Paola, Dulce, Margarita, Mariana, Yolanda y Renata, ésta última una pequeñita de 4 años de edad.

En Lomas de Tlaquepaque, Villas de la Hacienda y Toluquilla, se llevó a cabo el funeral de las otras tres víctimas originarias de este municipio en Jalisco. Mientras que en Guadalajara se le dio el último adiós al conductor del autobús.

Mientas tanto, las autoridades de Tlaquepaque brindaron espacios en el panteón de Santa Anita a las 7 víctimas veladas en la calle Lázaro Cárdenas. Las otras 3 víctimas mortales ya contaban con paquetes funerarios.

Alejandra Parra / N+ Guadalajara

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