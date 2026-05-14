Mujer con Ilusión de Cumplir 80 Años es Asesinada Presuntamente por su Hijo en Guadalajara

Vecinos de la colonia Colinas de la Normal, en Guadalajara, recordaron a la señora Emma como una mujer alegre, carismática y entusiasmada por cumplir 80 años de vida, sin embargo, murió presuntamente golpeada y acuchillada por su propio hijo.

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Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Luis Cabrera, y de acuerdo con vecinos y conocidos de la señora Emma, no era la primera vez que su hijo, a quien reconocen como Adán, arremetía contra la vida de su madre.

Hace unos meses, cuentan los vecinos que presenciaron una agresión en la que incluso intervinieron para evitar una tragedia mayor como la que se suscitó este 13 de mayo y desencadenó el parricidio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fueron los mismos vecinos quienes alrededor de las 4:00 de la tarde escucharon gritos desesperados y de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia, a pesar de preferir mantenerse en el anonimato, mencionaron que Adán consumía droga constantemente.

Después de un día de la agresión, en la colonia se vive una tensa calma: un vidrio quebrado en la entrada principal es uno de los indicios visibles de este crimen.

Por su parte, el presunto señalado se mantiene bajo resguardo de un agente del Ministerio Público en espera de que cumpla el plazo para presentar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

Cabe señalar que otro parricidio cometido en lo que va de 2026 se registró el 27 de febrero en la colonia Jucum, del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, cuando Luis David ‘N’ asesinó a su padre y a dos mujeres que se encontraban con él. En este caso el responsable fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año.

Jahir Bernardino / N+ Guadalajara

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