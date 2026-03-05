Mujer y su Esposo son Asaltados Afuera de una Escuela Primaria en El Salto

Una mujer, intendente de una escuela primaria de El Salto, y su esposo, fueron víctimas de asalto cuando estaban abriendo el centro escolar, este 5 de marzo.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Escuela Primaria Enrique González Martínez, ubicada en el cruce de las calles Revolución y José Ortiz de Domínguez, en la colonia Felipe Ángeles.

La pareja fue sorprendida por un sujeto solitario que vestía de color negro, quien con una pistola supuestamente de utilería, les exigió a ambos entregar sus pertenencias para poder escapar.

A pesar de que las víctimas dudaban del arma de fuego, evitaron cualquier riesgo y entregaron sus pertenencias al asaltante.

La pareja presentó una descompensación por el susto

Una vez que llegaron los policías de El Salto, así como paramédicos de la Cruz Verde, la mujer y su esposo fueron revisados, quienes presentaban una descompensación por el susto que se llevaron.

"Hicieron mención de heridos por arma de fuego, pero al arribo lo descartamos por completo, ya que no presentó detonaciones. El susto nada más y los signos vitales dentro de los parámetros, simplemente fue el susto nada más", informó César Enríquez, paramédico de la Cruz Verde

Cabe señalar que el asaltante se dio a la fuga, por lo que no se tienen más datos acerca de él, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que investiguen los hechos para dar con este sujeto.

Juan Pablo Ortega / N+

