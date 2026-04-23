Reportan Operativo de la Guardia Nacional en Accesos al Aeropuerto de Guadalajara

Reportan operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Reportan la movilidad de ingreso y salida a la terminal aérea con congestionamientos.

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A través de sus canales oficiales, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que, debido a estas acciones de seguridad, los accesos al recinto se encuentran saturados, por lo que pidió comprensión a los usuarios ante los retrasos registrados. El aviso fue dirigido especialmente a quienes tenían vuelos programados, recomendando anticipar sus traslados para evitar contratiempos.

El operativo ha complicado la salida y llegada de pasajeros

Aunque no se detallaron las causas específicas del operativo, la presencia de la Guardia Nacional generó una importante carga vehicular en las vialidades cercanas, lo que complicó tanto la llegada como la salida de pasajeros, así como de transporte privado y de servicio.

Usuarios en redes sociales reportaron demoras considerables para ingresar al aeropuerto, así como filas extensas en los accesos principales, situación que generó preocupación entre viajeros por la posibilidad de perder sus vuelos.

Pese a ello, autoridades aeroportuarias reiteraron que se trataba de un operativo en curso y que se mantenían trabajando para agilizar la circulación en la zona. Asimismo, agradecieron la paciencia de los pasajeros ante esta situación extraordinaria.

Hasta el momento no se ha informado sobre incidentes mayores relacionados con este despliegue, sin embargo, se mantiene la recomendación a la ciudadanía de tomar precauciones y mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización sobre el estado de las vialidades y operaciones en el aeropuerto.

Las Noticias Guadalajara / N+

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