Permanecer en un Vehículo con los Vidrios Cerrados Puede Provocar la Muerte. Expertos Explican

Encender el vehículo y permanecer dentro con los vidrios cerrados puede convertirse en una situación de alto riesgo para la salud e incluso provocar la muerte.

Nota relacionada: Madre e Hijo Mueren por Intoxicación Tras Quedar Varados por Desbordamiento del Arroyo Seco

Según Protección Civil, las emisiones del motor, en particular el monóxido de carbono, son imperceptibles pero altamente tóxicas: no tienen olor ni color y, al acumularse en el habitáculo, pueden causar mareos, desorientación, pérdida del conocimiento y, en casos graves, la muerte por asfixia.

Asimismo, advierten que este peligro aumenta si el auto permanece en un espacio cerrado, como un garaje, donde los gases no tienen salida. Sin embargo, también puede suceder en lugares abiertos si la ventilación es insuficiente.

Recordemos que el vehículo, si está encendido, está desprendiendo emisiones de monóxido de carbono. Entonces es muy importante que tomamos esto en cuenta, porque si estamos en el lugar cerrado y como seres humanos tenemos inhalación de este monóxido, nuestro cuerpo fisiológicamente hablando es más afín al tema del monóxido que al oxígeno propio. Moisés Escalante, Protección Civil Guadalajara

Encender el auto con vidrios cerrados puede ser mortal. Foto: N+

¿Que hacer si te quedas atrapado dentro de un automóvil inundado y el nivel del agua comienza a subir?

Lo recomendable es mantener la calma y actuar con rapidez:

No intentar abrir la puerta de inmediato, ya que la presión del agua lo impedirá.

Bajar o romper las ventanas para salir, antes de que el agua alcance niveles que hagan imposible escapar.

No intentar dar tantas veces marcha al carro, ya que esto también genera emisiones y puede descompensar el auto.

Puente importante: no abras puertas, no abras ventanas para evitar que el agua ingrese de forma brusca a tu vehículo. Si dentro de lo posible no ha alcanzado el nivel de la ventana del agua, sal del vehículo y posiciónate en la parte alta, de ser preferible, para evitar alguna afectación hacia la salud. Moisés Escalante, Protección Civil Guadalajara

Finalmente, las autoridades recomiendan nunca permanecer largos periodos dentro de un vehículo encendido y cerrado, así como mantener en buen estado el sistema de escape para reducir el riesgo de filtraciones de gases.

Además, en temporada de lluvias, resulta vital evitar zonas propensas a inundaciones y, en caso de quedar atrapado, priorizar siempre la vida sobre el vehículo.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: