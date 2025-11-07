Policía Intercepta a Hombre por Tirar Basura y Termina Detenido por Portar un Arma de Fuego

Un hombre de 50 años fue captado por policías de Guadalajara después de que arrojó basura a la vía pública, pero una vez que fue interceptado por los oficiales, le encontraron un arma de fuego.

Noticia relacionada: Policías de Jalisco Detienen a Hombre Armado que Se Escondió en una Casa Ajena de Tlaquepaque

Los hechos ocurrieron este 7 de noviembre, cuando el hombre tiró basura en la calle a bordo de su camioneta en los cruces de Francisco Sarabia y Pablo Valdez, en la colonia Blanco y Cuéllar, en Guadalajara.

Tras ver este hecho, los policías le pidieron el alto, sin embargo, el hombre intentó escapar de la ley y quiso darse a la huida en su camioneta, pero los policías consiguieron alcanzarlo a tan sólo unos metros del lugar.

Lo que debió haber terminado en una falta administrativa o sanción económica, terminó en una detención, ya que durante una revisión conforme al protocolo, corroboraron que el sujeto estaba armado.

Le realizaron una inspección precautoria localizándole lo que es un arma de fuego, así como seis cartuchos útiles, por lo que es asegurado y llevado a un agente del Ministerio Público Policía de Guadalajara

Será la autoridad correspondiente la que defina la situación legal del ahora detenido en las próximas horas, y así determinar si contaba con antecedentes penales debido a que no pudo acreditar alguna licencia particular de portación de arma de fuego.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: