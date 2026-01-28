¿En Qué Consiste la Reforma de Ley Para Sancionar la Apología del Delito en Jalisco?

Aprueban más sanciones penales y facultades a municipios para prevenir y sancionar la apología del delito.

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó por fin modificaciones a la Ley de la Administración Pública Municipal y al Código Penal.

Luego de casi diez meses de que se presentaron conciertos en donde se exaltó a personajes del crimen organizado, los diputados aprobaron este miércoles reformas legales.

Cada municipio aplicaba, a criterio y conforme a su Ley de Ingresos, multas a los centros de espectáculos en donde la música interpretada sugería apología del delito. También el grupo musical recibía una multa, en monto realmente bajo.

¿Qué obligaciones tendrán los ayuntamientos con la nueva reforma?

Con esta reforma, los ayuntamientos deben emitir y aplicar reglamentos que prohíban contenidos que promuevan delitos, violencia de género, acoso sexual, apología del delito o que enaltezcan a autores de hechos delictivos.

También se modifica el Código Penal para incrementar la sanción a quien incurra en apología del delito.

Antes de esta enmienda era de 1 a 6 meses de cárcel; ahora será de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, de 5 mil 865 pesos y hasta 117 mil 350 pesos.

Comentó que el espíritu de estas reformas es disuadir a quienes tienen en su repertorio piezas que glorifican conductas delictivas y, por otro lado, exaltar valores y una cultura de la paz.

