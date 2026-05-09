Buscan Blindar a Jalisco de Hantavirus; Refuerzan Revisiones Sanitarias a Cruceros

La Secretaría de Salud en Jalisco, reforzó los protocolos de seguridad sanitaria con la vigilancia en los cruceros que arriban a Puerto Vallarta, con el fin de detectar a tiempo cualquier enfermedad.

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El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que Jalisco debe permanecer en calma al ser poco probable que llegue este virus a nuestro estado, pero aclaró que está bajo vigilancia constante.

“Desde hace por lo menos una semana estamos alerta para identificar cualquier situación que pudiera sugerir infección de esta naturaleza. No hay nada, no hemos encontrado nada, vemos poco probable que pudiera llegar a ocurrir.”, dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco.

Refuerzan revisiones sanitarias a cruceros. Foto: N+

El secretario de Salud pide a la población no estigmatizar a los turistas que lleguen en crucero a Puerto Vallarta, debido a que no es común que se registren casos de Hantavirus en los cruceros.

Descartó que en algún momento se haya registrado una epidemia por este virus. Y aunque en México sí ha habido casos a lo largo de la historia, en este momento el país está libre de Hantavirus.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral grave, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados, a través de la orina, heces y saliva. Puede causar el Síndrome Pulmonar por Hantavirus, con alta letalidad, y fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Por esta enfermedad fallecen 5 de cada 100 personas que la padecen. Las autoridades piden a la población no estigmatizar a los turistas que llegan en cruceros.

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