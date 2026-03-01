Inicio Guadalajara Lluvia Sorprende a Jaliscienses Este Domingo 1 de Marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Lluvia Sorprende a Jaliscienses Este Domingo 1 de Marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara

|

N+

-

Desde lluvia ligera a granizadas en Zapopan, el cambio drástico del clima tomó desprevenido a los ciudadanos de Jalisco

Lluvia Sorprende a Jaliscienses Este Domingo

Las lluvias comenzaron aproximadamente a las 04:30 de la tarde. Foto: Pixabay | Ilustrativa

COMPARTE:

La lluvia sorprendió a los jaliscienses durante la tarde de este domingo 1 de marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las precipitaciones se registraron en Tlaquepaque, Zapopan y la Perla Tapatía.

Noticia relacionada: Suspenden Clases en Todas las Escuelas de Puebla por Frío y Ráfagas de Viento

Pese a estar a 31°C, y con un ambiente ligeramente cálido, las lluvias llegaron de imprevisto a la zona metropolitana. Incluso,hubo granizadas leves en Zapopan.

Hasta el momento no se han reportado tormentas fuertes, inundaciones o árboles caídos, pues incluso, en algunas zonas solo registraron rachas de viento, relámpagos y cielo nublado. 

¿Podría llover en Guadalajara la próxima semana?

Las tormentas son poco probables para el lunes, sin embargo, el pronóstico cambia a partir del martes, ya que hay un 30 por ciento de probabilidad de lluvias. Caso similar a el jueves, mientras que para el viernes y sábado, se prevé un ambiente ligeramente nublado.

Por eso, te sugerimos cargar con paraguas y recuerda conducir con precaución en caso de registrarse tormentas muy fuertes con riesgo de inundación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas:

 

 

Pronóstico del tiempo
Inicio Guadalajara Registran lluvia y granizada hoy domingo 1 de marzo en la zona metropolitana de guadalajara