Lluvia Sorprende a Jaliscienses Este Domingo 1 de Marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La lluvia sorprendió a los jaliscienses durante la tarde de este domingo 1 de marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las precipitaciones se registraron en Tlaquepaque, Zapopan y la Perla Tapatía.

Pese a estar a 31°C, y con un ambiente ligeramente cálido, las lluvias llegaron de imprevisto a la zona metropolitana. Incluso,hubo granizadas leves en Zapopan.

Hasta el momento no se han reportado tormentas fuertes, inundaciones o árboles caídos, pues incluso, en algunas zonas solo registraron rachas de viento, relámpagos y cielo nublado.

#AVISOMETEOROLOGICO

Actualmente se presenta actividad eléctrica y probabilidad de lluvia en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara, así mismo se han presentado rachas fuertes de viento.



Te invitamos a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

🧵 — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) March 1, 2026

¿Podría llover en Guadalajara la próxima semana?

Las tormentas son poco probables para el lunes, sin embargo, el pronóstico cambia a partir del martes, ya que hay un 30 por ciento de probabilidad de lluvias. Caso similar a el jueves, mientras que para el viernes y sábado, se prevé un ambiente ligeramente nublado.

Por eso, te sugerimos cargar con paraguas y recuerda conducir con precaución en caso de registrarse tormentas muy fuertes con riesgo de inundación.

