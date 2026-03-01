¿Qué se Sabe del Ataque con Ponchallantas en Guadalajara?

Durante la mañana de este domingo 1 de marzo, al menos tres vehículos particulares y una unidad de transporte público, quedaron afectados con ponchallantas en la colonia Italia Providencia, en Guadalajara.

Además, según autoridades, un automóvil presentó daños por detonaciones con arma de fuego. Se sabe que el ataque ocurrió aproximadamente a las 07:30 de la mañana; los ponchallantas se encontraban sobre dos vías principales: avenida Américas y López Mateos, en la Glorieta Colón.

¿Qué se sabe del ataque con ponchallantas hoy en Guadalajara?

Uno de los conductores afectados señaló que varios hombres, a bordo de un vehículo con los colores oficiales de taxi y varias motocicletas, arrojaron los ponchallantas e hicieron detonaciones con arma de fuego. Al ver a una patrulla de la Policía Vial, huyeron del lugar.

Sobre López Mateos y José María Vigil quedó un auto con impactos de arma de fuego y las ponchallantas arrojadas. Incluso, en los pasos a desnivel de ambas vías también fueron localizados ponchallantas.

¿Hubo personas heridas?

Autoridades informaron que no hay personas heridas tras el ataque, tampoco daños materiales de consideración.

Alejandra Parra Grande / N+

