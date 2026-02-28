Asesinan a Tres Integrantes de una Familia en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Tres integrantes de una familia fueron asesinados en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. De acuerdo con autoridades, las víctimas presentaban impactos con arma de fuego.

Esto se sabe del homicidio de tres familiares en Ixtlahuacán de los Membrillos

Al momento, se sabe que las víctimas son un hombre y dos mujeres. Los tres fueron localizados al interior de una granja en la colonia JUCUM; el presunto responsable huyó con rumbo desconocido a bordo de una camioneta color blanco.

Autoridades confirmaron que se mantiene la búsqueda del responsable, quien supuestamente actúo bajo los influjos de alguna droga y cometió el multihomicidio tras una presunta disputa de tierras.

