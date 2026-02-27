¿Dónde y a qué Hora Llegará el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara?

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA arribará a Guadalajara mañana 28 de febrero, a las 9:20 de la mañana, en el Estadio Guadalajara.

La capital jalisciense será la siguiente parada del trofeo, que este 27 de febrero se encuentra en la Ciudad de México, luego de haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Con ello, el trofeo continuará su recorrido ahora en Guadalajara, donde se tiene prevista su llegada a primera hora de la mañana.

¿En qué otras ciudades estará el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA?

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA recorrerá 10 ciudades de México antes de que se inaugure el Mundial 2026.

Estas son las ciudades que visitará el trofeo en la República Mexicana:

Guadalajara, Jalisco: del 28 de febrero al 2 de marzo.

León, Guanajuato: 4 y 5 de marzo.

Veracruz: 6 y 7 de marzo.

Chihuahua: 9 y 10 de marzo.

Querétaro: 11 y 12 de marzo.

Monterrey, Nuevo León: 14 al 16 de marzo.

Puebla: 18 y 19 de marzo.

Mérida, Yucatán: 21 y 22 de marzo.

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio.

Redacción N+ Guadalajara

