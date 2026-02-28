Jalisco Opera con Normalidad y Calma, Asegura el Gobierno Tras Desinformación en Redes

Durante las últimas horas, se difundieron varios rumores en el estado de Jalisco que generaron pánico en la ciudadanía, sobre todo, al ver varias unidades de la Policía Estatal, municipal y del Ejército Méxicano,en Zapopan.

Al respecto, el Gobierno de Jalisco informó a través de redes sociales que todo se encuentra en calma y que las actividades no se han interrumpido. Asimismo, mencionó que las corporaciones de seguridad mantienen sus protocolos con normalidad.

El Gobierno de Jalisco informa que el estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha [....] Durante este sábado en las redes sociales han circulado cadenas de desinformación sobre supuestos actos violentos. Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco informa que el estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha.



Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 28, 2026

¿Qué ha pasado en Jalisco tras la ola de violencia por el abatimiento de ‘El Mencho’?

Vale la pena mencionar que la reacción de los ciudadanos es normal después de los hechos de violencia que se vivieron en Jalisco el 22 de febrero, fecha en la que fue abatido ‘El Mencho’ en el municipio de Tapalpa. Esto provocó una serie de acontecimientos que activaron el Código Rojo, el máximo nivel de alerta a nivel estatal.

Actualmente, el estado lleva a cabo sus actividades con normalidad y se ha regresado a clases. Situación que se mantuvo congelada por más de 24 horas, pues el domingo y lunes se solicitó a la ciudadanía el mantenerse en casa por los bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados que se estaban registrando.

